Conferenza stampa Big Markus Thuram: «Contro l’Atletico serve un’Fc Internazionale seria. Lautaro El Toro forse è il migliore al mondo» #Intervista

Conferenza stampa Thuram: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter Atletico di Champions League

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, parla in conferenza stampa da San Siro alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico. InterNews24.com trascrive tutte le dichiarazioni in tempo reale.

DORMIRE TANTO – «Sì anche prima del campionato e della Champions. Domani sarà una bellissima partita e mi riposerò prima».

ATLETICO – «Noi ci concentriamo su di noi, pensiamo ad essere molto seri e a lavorare come facciamo dall’inizio della stagione. Dobbiamo fare una grande partita in casa nostra».

GRIEZMANN – «Conosciamo tutti Antoine, sappiamo che è un giocatore incredibile. Dobbiamo gestirlo da squadra, siamo undici in campo, sia attaccanti sia difensori. Vediamo cosa farà domani».

CARATTERE SCHERZOSO – «Non sono diventato pazzo in sei mesi, sono così. Sto bene qui coi compagni, siamo amici anche fuori dal campo e amiamo giocare insieme. È bellissimo essere una squadra così».

PROGRESSI DA QUANDO SEI ALL’INTER – «Ho imparato molto da quando sono arrivato, continuo a imparare partita dopo partita. La stagione sta andando bene, speriamo continui».

LAUTARO – «È uno dei migliori se non il migliore attaccante al mondo. Giocare con lui è semplice, conosciamo le reciproche caratteristiche. Lavoriamo per aiutare la squadra».

PASSAGGIO DEL TURNO – «Domani entreremo sul campo come sempre per vincere. Poi vedremo dopo la partita di domani, ma quella più importante ora e domani».

SANCHEZ – «Averlo in squadra è un onore, sappiamo la carriera che ha avuto e in quali squadre ha giocato. È un grande campione come dice spesso, è un piacere giocarci insieme».

BUCHANAN – «Si sta integrando molto bene come tutti, è veloce e può saltare l’uomo. Siamo felici di averlo con noi».

ATLETICO – «La conosciamo, difendono bene ma palleggiamo anche bene e hanno attaccanti forti come Morata, Depay o Griezmann. Dovremo stare attenti anche alle ripartenze».

MKHITARYAN – «È incredibile, gioca bene dall’inizio della stagione. Proviamo a cercarci molto sul campo».

INZAGHI – «È molto franco, ci dice le cose subito quando c’è bisogno senza aspettare tre giorni. È una cosa buona».

DOVE MIGLIORARE – «Io devo migliorare dappertutto, con e senza la palla, anche nell’attacco della porta. Ho tanto lavoro da fare e mi fa piacere».

