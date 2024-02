Condanna Dani Alves, l’avvocato dell’ex Signora Juve: «Dimostreremo la sua innocenza»

Condanna Dani Alves, l’avvocato dell’ex Juve: «Dimostreremo la sua innocenza». L’ex terzino a processo in queste ore

Inés Guardiola, avvocato dell’ex Juve Dani Alves, ha parlato ai media spagnoli dopo la sentenza a 4 anni e 6 mesi di carcere.

LEGALE DANI ALVES – «Tutto quello che posso dire in questo momento è che faremo appello contro la sentenza e continuo a credere nell’innocenza del signor Alves. Lui sta bene. È evidente che quattro anni e mezzo di carcere siano meglio di nove o dodici anni ma devo ancora leggere tutta la sentenza. In ogni caso faremo appello».

