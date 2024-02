Conceicao: «Taremi? Ecco in cosa può fare meglio» #Intervista

Pubblicità

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha pungolato Taremi riguardo alla sua esperienza con l’Iran: le parole sul futuro attaccante dell’Inter

Conceicao si è espresso così sull’andamento di Taremi, promesso sposo del calciomercato Inter, con l’Iran:

Pubblicità

MIGLIORAMENTI – «Spero che siano felici in Nazionale. Ovviamente tengo di più all’FC Porto, e avere due giocatori o due opzioni in più qui al Porto sarebbe meglio per me, non c’è dubbio, perché il mio club è l’FC Porto e non le squadre nazionali. Sì, ma questo (valutare i giocatori individualmente) è legato alle loro prestazioni, anche se penso che entrambi possano fare meglio, francamente. Perché qui a volte hanno avuto più brillantezza, secondo me».

Pubblicità

L’articolo Conceicao: «Taremi? Ecco in cosa può fare meglio» proviene da Inter News 24.