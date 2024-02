Con Fc Internazionale-Juve parte la caccia ai pirati: di cosa si tratta

Partirà in questa giornata di campionato, quella di Inter-Juventus, la “caccia ai pirati” intrapresa da Agcom e dalla Lega Serie A tramite Piracy Shield, piattaforma anti-pirateria. Si tratta di un meccanismo, come facilmente intuibile, che serve a bloccare bloccare i siti che trasmettono illecitamente le partite di calcio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la piattaforma riesce a bloccare nel giro di 30 minuti la trasmissione illegale delle partite via Iptv o sul browser web. Ansa riferisce che un sistema del genere è già attivo in Inghilterra, dove sta ottenendo buoni risultati.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato Lega Serie A, Luigi De Siervo, secondo cui tale sistema “rappresenta per la Lega Serie A, e in generale per tutto il mondo dei produttori di contenuti, una svolta fondamentale attesa da tanti mesi. Finalmente diventa concreto il blocco tempestivo dei segnali illegali che hanno finora danneggiato la Serie A procurando oltre 300 milioni di euro all’anno di perdite“.