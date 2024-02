Compleanno Zoff: chi è “Super Dino”, uno dei portieri più forti di sempre – NEWS

12:02, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Compleanno Zoff, giornata importante anche per “Super Dino”, storico portiere della Juventus e della Nazionale italiana

Non sarà più un tesserato della Juventus, ma quello che Dino Zoff ha dato alla causa bianconera non si può dimenticare e per questo, nel giorno del suo 82esimo compleanno, ne ricordiamo le gesta.

Un breve video per aiutare a conoscere meglio uno dei portieri italiani più forti di sempre, in un giorno così speciale per lui.

