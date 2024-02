Compleanno Weah, festa in casa Signora Juve: lo speciale augurio del club – NEWS

Compleanno Weah, festa in casa Juve per il giorno speciale dell’esterno americano: ecco l’augurio social del club

Giornata speciale in casa Juve, con i bianconeri che festeggiano il compleanno di Timothy Weah.

Il nostro #⃣2⃣2⃣ compie oggi 2⃣4⃣ anni! Buon Compleanno, Timo! pic.twitter.com/zPYlElx23u — JuventusFC (@juventusfc) February 21, 2024

Arrivato in estate dal Lille, l’esterno americano compie oggi 24 anni e spera da ora a fine stagione di riuscire a guadagnarsi stabilmente un posto da titolare.

