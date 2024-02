Compleanno Terracciano: gli auguri del AC Milan sui social al nuovo calciatore rossonero – NEWS

Compleanno Terracciano: gli auguri del Milan sui social al nuovo calciatore rossonero. Il messaggio del club rossonero

Giornata importante quella di oggi per Filippo Terracciano, che nella giornata odierna festeggia il suo primo compleanno da giocatore del Milan e, attraverso i propri social, il club rossonero gli ha dedicato un messaggio per i suoi 21 anni:

His first birthday as a Rossonero! Have a good one, Filippo! #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) February 8, 2024

«Il suo primo compleanno in rossonero! Passa una buona giornata Filippo!»

