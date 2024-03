15:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

52 anni fa nasceva Manuel Rui Costa, uno dei più grandi talenti del calcio portoghese recente, campione d’#Europa con il Diavolo Rossonero 52 anni fa, il 29 marzo 1972, nasceva a Lisbona Manuel Rui Costa, uno dei talenti più puri del calcio portoghese recente. Campione d’#Europa con la maglia del Diavolo Rossonero, è stato un centrocampista completo […]

