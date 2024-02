Compleanno Roberto Baggio: il NEWS di auguri al Divin Codino che compie 57 anni

Compleanno Roberto Baggio: il nostro VIDEO di auguri al Divin Codino che compie oggi 57 anni

Oggi, 18 febbraio, è il compleanno di Roberto Baggio. Nato nel 1967, il Divin Codino è considerato come uno dei giocatori più forti del calcio italiano.

Ha vinto il Pallone d’Oro nel 1993 e ha indossato la maglia del Milan dal 1995 al 1997. Nel corso della sua carriera è stato capace tanto di giocate e gol sublimi quanto di dividere l’opinione pubblica come pochi altri. Ecco il video tributo in occasione del suo compleanno.

