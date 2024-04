Compleanno Mister “Demone” Inzaghi, ecco l’approfondimento: il #Messaggio d’auguri dell’Internazionale F.C. per i suoi 48 anni – NEWS

5 Apr 2024, 10:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Compleanno Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : il #messaggio d’auguri dell’Internazionale per i suoi 48 anni – FOTO. Il post social dei leoni nerazzurri per celebrare il tecnico Giornata di festa, oggi, in casa Internazionale, per il compleanno di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . L’allenatore dei leoni nerazzurri compie infatti oggi 48 anni ed ha ricevuto, ovviamente, anche gli auguri del club. Questo il post […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Compleanno Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : il #messaggio d’auguri dell’Internazionale per i suoi 48 anni – FOTO proviene da Internazionale News 24.