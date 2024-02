Compleanno Maresca: gli auguri speciali della Signora Juve – NEWS

Compleanno Maresca: gli auguri speciali della Juve che ricorda un gol dell’attuale allenatore del Leicester – FOTO

Oggi, 10 febbraio, è il compleanno di Enzo Maresca che compie 44 anni. Via Twitter la Juve ha fatto gli auguri all’attuale allenatore del Leicester.

Quel gol nel derby non lo dimenticheremo mai Tanti auguri Enzo! pic.twitter.com/eSjei4ie53 — JuventusFC (@juventusfc) February 10, 2024

Il club bianconero, nel suo messaggio, ha ricordato il gol (il primo in Serie A) che Maresca segnò in un derby contro il Torino (decisivo per il 2-2 finale) e l’esultanza con le corna diventata iconica tra i tifosi.

