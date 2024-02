Compleanno Llorente, gli auguri della ##Juve – NEWS

14:17, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Fernando Llorente, ex attaccante bianconero, oggi, compie gli anni e la Juventus ha voluto auguragli un buon compleanno, dedicandogli un post social.

Nessuno più di lui ha segnato di testa durante la sua avventura in Bianconero Buon Compleanno, Re Leone! pic.twitter.com/kksZplXi05 — JuventusFC (@juventusfc) February 26, 2024

MESSAGGIO – «Nessuno più di lui ha segnato di testa durante la sua avventura in Bianconero. Buon Compleanno, Re Leone!».

