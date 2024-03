Compleanno L’esperto Kjaer, il #comunicato d’auguri #social del #Milan AC per i 35 anni del danese – NEWS

19:49,26 Mar 2024, MILANELLO.

Compleanno Kjaer, il #comunicato d’auguri social del Diavolo Rossonero per i 35 anni del difensore danese. Ecco la dedica del #club rossonero – FOTO Giornata di festa in casa Diavolo Rossonero per il compleanno di Simon Kjaer. Il difensore rossonero compie oggi 35 anni ed ha ricevuto anche gli auguri del #club. Questo il post social della […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Compleanno Kjaer, il #comunicato d’auguri social del Diavolo Rossonero per i 35 anni del danese – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.