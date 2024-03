Compleanno Lazaro, presente Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck alla festa – NEWS

26 Mar 2024, 01:05, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Valentino Lazaro, ex giocatore dell’Internazionale ha festeggiato il proprio compleanno con una festa in cui ha partecipato anche Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck Valentin Lazaro, ex Internazionale e attuale giocatore del Torino, ha compiuto 28 anni nella giornata di ieri. Il granata ha pubblicato su Instagram le foto della propria festa di compleanno in cui appare anche il nerazzurro […]

