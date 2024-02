Compleanno Giuntoli, “auguri di cuore” della Signora Juve: il lungo messaggio

La Juve, con un messaggio sui suoi canali ufficiali, ha così fatto gli auguri a Cristiano Giuntoli, che compie oggi 52 anni.

IL COMUNICATO – Compleanno di lavoro per il nostro Football Director, Cristiano Giuntoli, che oggi compie 52 anni: questa sera la Juve è impegnata nel “Monday Night”, contro l’Udinese, alle 20.45.

Classe 1972, Giuntoli muove i suoi primi passi da direttore sportivo dopo aver concluso la sua attività da calciatore, all’età di 36 anni.

Dall’estate 2023 Giuntoli arriva alla Juventus: il suo lavoro è costante, si sviluppa giorno dopo giorno, seguendo i principi che lui stesso ci aveva raccontato al suo primo giorno qui: «Bisogna lavorare più degli altri, in un club che abbia tante teste, ma un solo cuore»

E allora, di cuore, auguriamo a Cristiano Giuntoli buon lavoro, ma soprattutto buon compleanno!

