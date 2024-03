Compleanno Galderisi: conquistò #Juve e Verona a suon di gol – NEWS

11:03, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Compleanno Galderisi: “Nanu” conquistò Juve e Verona a suon di gol, vincendo uno scudetto storico nel 1984-85 – VIDEO

Oggi, 22 marzo, è il compleanno di Giuseppe Galderisi che compie 61 anni. Il suo nome è legato alla Juve e al Verona.

Soprannominato “Nanu” per la sua altezza (1 metro e 68 centimetri), Galderisi è cresciuto nelle giovanili bianconere debuttando in Serie A nella stagione 1980-81. Giocò una sola partita, ma tanto gli bastò per annoverarlo nella rosa campione d’Italia. Nella stagione successiva, complice un infortunio di Bettega, Galderisi disputa 16 partite segnando 6 gol, inclusa una tripletta al Milan.

Con l’arrivo di Paolo Rossi, Boniek e Platini trova poco spazio alla Juve e passa al Verona con cui vince lo storico scudetto del 1984-85. In carriera ha vestito le maglie anche di Milan e Lazio, ma a causa di alcuni infortuni e di un rendimento altalenante non è riuscito a ripetere le prove dei primi anni ’80.

