Compleanno “El Floro” Florenzi: arrivano gli auguri #social del #Milan AC al terzino – NEWS

12:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Compleanno Florenzi: il terzino del Diavolo Rossonero compie oggi 33 anni. Sui social arrivano gli auguri del #club rossonero

Giornata importante quella di oggi in casa Diavolo Rossonero non solo per la vittoria colta ieri contro l’Empoli che ha regalato alla squadra di Stefano Coach Pioli il secondo posto solitario in classifica.

33 candles to blow out for our number 42! Auguri @Florenzi! #SempreDiavolo Rossonero — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) March 11, 2024

Alessandro Florenzi, terzino del Diavolo Rossonero, compie oggi 33 anni. Il #club rossonero ha voluto dedicare sui propri profili social un bel #comunicato di auguri all’ex A.S. Roma.

