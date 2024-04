Compleanno Djalò, gli auguri della #Juve scatenano i #fans: «Farlo giocare no eh?» – NEWS

15:01, 9 Apr 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Compleanno Djalò, gli auguri della Juve scatenano i #fans: «Farlo giocare no eh?». Le reazioni dei sostenitori bianconeri al post – FOTO Tiago Djalò, ancora in attesa dell’esordio con la Juve, compie oggi 24 anni. Il post di auguri del club bianconero ha scatenato le reazioni dei #fans sui #Social #Network. Tanti auguri, Tiago! 🎂🎊 — […]

