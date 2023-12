Compleanno Chaka Traorè: gli auguri del AC Milan sui social – NEWS

Compleanno Chaka Traorè: gli auguri del Milan sui social. La foto pubblicata dal canale ufficiale dei rossoneri

Il Milan ha festeggiato il compleanno del talentino Chaka Traorè. Di seguito il comunicato dei rossoneri e l’augurio sui social.

Wishing you a fun-filled birthday, Chaka #MilanPrimavera #SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/z3Jw3r1MdB — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) December 23, 2023

COMUNICATO – «Ha già giocato ovunque in questa prima porzione di stagione: in Prima Squadra e in Primavera, nelle coppe europee e nei campionati nazionali. Un piccolo record per Chaka Traorè, parte integrante della rosa di Mister Pioli ma a disposizione anche dell’Under 19 di Mister Abate. E il 19 non è un numero a caso, sono proprio gli anni che oggi il giovane attaccante ivoriano compie e festeggia. Con i grandi, Traoré sta osservando e imparando, sta lavorando e in campo tagliando traguardi importanti per la sua carriera: esordio ufficiale in Champions League (Milan-Borussia Dortmund), esordio in maglia rossonera in Serie A (Milan-Frosinone). Emozioni e passi in avanti per crescere calcisticamente e personalmente con serietà e ambizione. Tanti auguri Chaka!».

The post Compleanno Chaka Traorè: gli auguri del Milan sui social – FOTO appeared first on Milan News 24.