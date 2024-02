Compleanno Cambiaso, gli auguri della Signora Juve

Andrea Cambiaso compie 24 anni e la Juve ha voluto fargli auguri di buon compleanno tramite una nota ufficiale

La Juve, tramite il suo sito internet, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno ad Andrea Cambiaso.

COMUNICATO – «Primo compleanno a tinte bianconere per Andrea Cambiaso che oggi – martedì 20 febbraio 2024 – festeggia 24 anni.Primo compleanno da giocatore della Juventus, come dicevamo, per Andrea che, però, sembra essere con noi già da tanto tempo. E come spesso capita in questo periodo dell’anno sarà una giornata di lavoro alla Continassa per lui e per i suoi compagni, in vista del prossimo match di Serie A contro il Frosinone. Il suo impatto con il mondo bianconero è stato semplicemente fantastico e anche i numeri lo dimostrano: 24 partite disputate fin qui, tra campionato e Coppa Italia, delle 26 totali affrontate dalla squadra. Presenze arricchite da due gol e quattro assist. Numeri importanti, ma non solo quelli. Andrea, con il suo sorriso, la sua semplicità e la sua grinta ha conquistato tutti sin da subito. Cambiaso c’è sempre, puoi sempre contare su di lui e noi siamo felicissimi di questo. E allora per la prima volta, tutti insieme, gli mandiamo i nostri auguri per un giorno così speciale. Buon compleanno, Andrea!».

