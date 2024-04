Compagnoni non ha dubbi sul #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Serve questa scelta per il salto di qualità» #Intervista #News #Ultimora

13:45,2 Apr 2024, MILANELLO.

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla #campionato del Diavolo Rossonero e il calcio#mercato rossonero Le parole di Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport, sulla #campionato del Diavolo Rossonero e il calcio#mercato rossonero: LE PAROLE – «Il Diavolo Rossonero è una squadra forte con alcuni margini di crescita che si […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Compagnoni non ha dubbi sul Diavolo Rossonero: «Serve questa scelta per il salto di qualità» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.