Compagnoni, le parole: «Le valutazioni di Mister Stefano Pioli? Ha detto una cosa che sappiamo tutti» #NEWS #Intervista

29 Feb 2024, 20:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Maurizio Compagnoni si collega alle recenti dichiarazioni di Stefano Pioli, che hanno destato non poche polemiche: il pensiero

Dopo le dichiarazioni di Stefano Pioli sull’Internazionale in conferenza stampa pre Lazio Milan, Maurizio Compagnoni si unisce al tecnico rossonero e propone la sua indagine, dandogli ragione. Le parole a Sky Sport.

INTER – «C’è stato molto rumore intorno alle parole di Pioli, ma penso che non abbia ragione di esistere perché Pioli con estrema onestà intellettuale ha detto una cosa che tutti sappiamo. E secondo me non c’era nemmeno bisogno della partita con l’Atalanta. La corsa scudetto è finita da un pezzo perché l’Internazionale è la più forte di tutte. Poi è chiaro che Boskov direbbe che lo scudetto c’è quando arriva la matematica certezza, però insomma… Se tu mi dici di puntare mille euro sull’Internazionale che perde lo scudetto ed è pagata a cento io me li tengo quei mille euro. Ripeto, sono 12 punti dalla Juventus ed è una supremazia potentissima: come può non vincere lo scudetto l’Internazionale?».

