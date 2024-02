Commisso punge l’Fc Internazionale: «Continuo a vedere club con debiti» #Intervista

Pubblicità

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è espresso al sito ufficiale viola, lanciando una frecciata anche all’Inter:

LA FRECCIATA – «Chi dice che non spendo è un pazzo. Dal 2019 a giugno 2023 ho speso più di 400 milioni per la Fiorentina. I conti sono in regola, ma non significa che dobbiamo spendere cifre fuori mercato per noi. Intanto continuo a vedere club indebitati».

