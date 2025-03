La Commissione delle Nazioni Unite approva la raccomandazione di includere l’HHC nella Convenzione del 1971

Il 12 marzo 2025, la Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (CND) ha approvato una raccomandazione che potrebbe avere un impatto significativo sulla classificazione internazionale dell’HHC, un cannabinoide semisintetico.

La posizione degli Stati Uniti

Nonostante i dibattiti in corso, gli Stati Uniti hanno deciso di astenersi dalla votazione durante la sessione della CND. La decisione di astenersi potrebbe influenzare la futura regolamentazione dell’HHC, particolarmente in relazione al contesto legale e normativo del paese, dato che la classificazione internazionale proposta potrebbe avere effetti anche sulle leggi interne, incluso il dibattito sulla legalità di vari cannabinoidi derivati dalla cannabis.

Cos’è l’HHC?

L’HHC (Hexahidrocannabinolo) è un cannabinoide semisintetico, convertito dal THC tramite idrogenazione. Nonostante sia stato scoperto nel 1944 dal chimico Roger Adams, l’HHC ha guadagnato popolarità negli Stati Uniti a partire dal 2021, quando i produttori hanno iniziato a venderlo come derivato dalla canapa. La controversia sulla sua legalità si è intensificata con l’approvazione di prodotti che, pur essendo realizzati da cannabinoidi come il delta-8 THC, sono considerati conformi al Farm Bill del 2018, il quale legalizza la canapa.

Le implicazioni della classificazione internazionale della Commissione

L’approvazione della raccomandazione della CND, che include l’HHC nella Tabella II della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, segnala un passo significativo nella regolamentazione internazionale delle sostanze. Quarantotto paesi, tra cui Canada e Uruguay, hanno votato favorevolmente, sebbene gli Stati Uniti abbiano scelto di non partecipare attivamente alla decisione. Questo voto non solo riflette le preoccupazioni globali riguardo alla sicurezza e all’abuso dei cannabinoidi, ma solleva anche interrogativi su come tale classificazione possa influenzare le leggi nazionali, inclusa la posizione degli Stati Uniti.

Il dibattito sulla legalità negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la legalità dell’HHC è stata al centro di numerosi dibattiti. Mentre alcune voci sostengono che l’HHC derivato dalla canapa sia legale, la Drug Enforcement Administration (DEA) ha mantenuto una posizione contraria, sottolineando che l’HHC non è presente naturalmente nella pianta di cannabis e che il processo di idrogenazione rende il composto un prodotto sinteticamente modificato. Di conseguenza, l’HHC potrebbe essere considerato una sostanza controllata secondo la normativa vigente.

Le prospettive future per la Commissione

La decisione della Commissione potrebbe avere conseguenze anche per la legislazione negli Stati Uniti. L’avvocato Jason Adelstone, esperto di diritto in materia di cannabis, ha sollevato preoccupazioni riguardo all’incostituzionalità di delegare l’autorità legislativa a un organismo internazionale. Se il governo degli Stati Uniti decidesse di seguire la raccomandazione della Commissione e includere l’HHC nella Tabella II, ciò potrebbe comportare sfide legali e politiche, specialmente se le legislazioni statali e locali non sono allineate con le normative federali.

Conclusioni

L’approvazione della raccomandazione da parte della Commissione rappresenta un passo importante verso una maggiore regolamentazione internazionale dell’HHC. Mentre gli Stati Uniti non hanno votato, il futuro della classificazione dell’HHC resta incerto, con il paese che dovrà affrontare complesse questioni legali e politiche a livello nazionale. Con il dibattito sulla legalità degli cannabinoidi in continua evoluzione, è probabile che seguiranno ulteriori sviluppi in merito alla loro classificazione e regolamentazione.

