24 Feb 2024, 20:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Rinnovi, un acquisto a gennaio, parametri zero da ufficializzare in estate, contratti in scadenza: con questi quattro ingredienti Marotta e Ausilio potrebbero già aver costruito l’Internazionale 2024-25 quando siamo ancora alla fine di febbraio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, le uscite degli anni passati e gli incassi in arrivo dalla nuova Champions e dal Mondiale per Club mettono il club nella condizione di non dover ricorrere a cessioni obbligatorie. Queste ultime si verificheranno soltanto nel caso in cui qualcuno dovesse manifestare la volontà di tentare un’altra esperienza, oppure se arrivassero offerte indecenti dall’estero. La dirigenza, inoltre, vuole mettere a disposizione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, una rosa ampia a livello qualitativo e quantitativo, in modo da non soffrire lo “sbalzo” fra titolari e riserve.

Andando nei dettagli, nel reparto portieri rimarranno il primo e il terzo interprete, Sommer “Time” e Di Gennaro. Ma anche lo stesso Emil2 Audero (titolare domani a Lecce) può giocarsi le sue chance di permanenza, soprattutto se la Sampdoria dovesse rimanere in Serie B, aprendo più facilmente alla possibilità di rinnovare il prestito.

In difesa l’intenzione è quella di tenere tutti: Pavard, Acerbi, Bastoni, Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, Stef “Muro” De Vrij e Teo “D’Artagnan” Darmian. L’unica incognita riguarda la carta d’identità dei due centrali, Acerbi e Stef “Muro” De Vrij: un intervento sul mercato è possibile, ma si potrebbe optare per intervenire nell’estate successiva.

Sugli esterni, certa la conferma a sinistra per il tandem Dimash, il ragazzo della Curva Nord, -L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto. A destra bisognerà verificare la situazione del rinnovo di Denzel “DoubleD” Dumfries. L’Internazionale, in ogni caso, si è cautelata prendendo Tajon “TJ” Buchanan a gennaio: il canadese può giocarsi il posto con l’olandese oppure diventarne l’erede (in quel caso bisognerebbe reperire un nuovo esterno). Non verrà rinnovato, invece, il contratto di Cuadrado.

A centrocampo usciranno Sensi e Klaassen, in scadenza di contratto. Marotta e Ausilio hanno già individuato e di fatto preso il nuovo interprete del ruolo, ovvero Piotr Zio Piotr Zielinski del Napoli a zero. Conferme per Super Barellino, il motore nerazzurro, (in corso la trattativa per il rinnovo), Charas, il regista turco, , l’Armeno che corre come un treno Mhyky (contratto prolungato a fine 2023), “Er Frate” Frattesi e “Charles” Asslani.

In attacco, il dubbio è uno: quattro o cinque elementi? Le sicurezze si chiamano Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e Big Marcùs Thuram, ma è certa anche l’uscita di Maravilla Sanchez e l’arrivo di Taremi, il Bomber Iraniano, del Porto da svincolato. Arna Letale potrebbe completare il reparto e – nel caso in cui si dovesse scegliere di contare su una quinta punta – è molto probabile il rientro alla base di Valentin Carboni dal prestito al Monza. Ecco di seguito, dunque, le due Internazionale – titolari e riserve – per la prossima stagione:

INTER A (3-5-2): Sommer “Time”; Pavard, Acerbi, Bastoni; Denzel “DoubleD” Dumfries, Super Barellino, il motore nerazzurro, , Charas, il regista turco, , l’Armeno che corre come un treno Mhyky, Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , Big Marcùs Thuram.

INTER B (3-5-2): Emil2 Audero; Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, Stef “Muro” De Vrij, Teo “D’Artagnan” Darmian; Tajon “TJ” Buchanan, “Er Frate” Frattesi, “Charles” Asslani, Zio Piotr Zielinski, L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto; Arna Letale, Taremi, il Bomber Iraniano, .