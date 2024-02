Come finirà Fc Internazionale-“Vecchia Signora” secondo l’algoritmo

Ci siamo, l’attesa è finalmente finita: questo è il giorno di Inter-Juventus. Tanta curiosità intorno ad un match in cui si può indirizzare lo scudetto, in una classifica che vede al momento i nerazzurri avanti con un punto di vantaggio ed una partita in meno rispetto ai bianconeri.

Da capire quale sarà soprattutto l’atteggiamento delle due formazioni in campo, chi tra le due sceglierà di fare la prima mossa esponendosi a qualche rischio in più pur di tentare di sbloccare subito l’incontro. Oppure se le due squadre allenate da Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri preferiranno un atteggiamento attendista, sviluppando il proprio gioco sulle disattenzioni degli avversari.

Per quanto riguarda i consueti pronostici sul match, abbiamo utilizzato l’algoritmo fornito da Opta Analyst per cercare di prevedere quale potrà essere il risultato finale del Derby d’Italia. Secondo le statistiche rilasciate, l’Inter viene indicata come favorita e si approccia allo scontro diretto con una percentuale di vittoria pari al 45%.

I nerazzurri vengono considerati avanti rispetto ai bianconeri per diversi fattori, dal momento attraversato dai ragazzi di Inzaghi passando per la spinta di San Siro. Il successo della Juventus viene infatti quotato dall’algoritmo di Opta Analyst al 25%, mentre la probabilità di un pareggio tra e due formazioni è pari al 28%.