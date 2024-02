Colpo di scena Atletico: Morata può giocare VS l’Fc Internazionale

La sua presenza sembrava esclusa, almeno per l’andata degli ottavi di Champions League in programma questo martedì (ore 21:00) a San Siro. E invece nelle ultime ore c’è da registrare, in casa Atletico Madrid, il colpo di scena.

Alvaro Morata può tornare fra i convocati per la sfida contro l’Inter. L’attaccante spagnolo, il cui infortunio rimediato contro il Siviglia due settimane fa sembrava a prima vista molto grave, aveva puntato come data per il rientro la sfida del 29 febbraio contro l’Athletic Bilbao in Coppa del Re. L’ex Juventus, tuttavia, sta facendo registrare progressi notevoli, tant’è che oggi – come riporta Marca – si è allenato parzialmente in gruppo.

Salgono quindi le possibilità che possa partire per Milano, anche se un impiego da titolare è improbabile: davanti ci sarà la coppia formata da Griezmann e Depay. Novità confortanti per Diego Simeone anche dall’altro infortunato, Gabriel Paulista, nuovo arrivato di gennaio e uscito malconcio – pure lui – dalla gara di Siviglia. Le condizioni del difensore migliorano e anche lui può essere convocato. Solo domani, prima di partire per Milano, si avranno comunque indicazioni definitive su entrambi i calciatori.

