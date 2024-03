Colpo a #ZERO in pericolo, ecco l’approfondimento: entra in scena la #Premier

30 Mar 2024, 23:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Taremi, il Bomber Iraniano, , Zio Piotr Zielinski e non solo: l’Internazionale ha già fiutato un altro affare a titolo gratuito. Marotta e Ausilio rischiano, però, di non averla vinta questa volta La 11 titolari vice#campione d’Europa in carica, che oggigiorno vanta il miglior attacco e la miglior difesa nei top 5 campionati europei, ha già prenotato 2 importanti affari di mercato … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Colpo a #ZERO in pericolo: entra in scena la #Premier è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.