Colpani #Milan AC: un #TopClub di Serie A fa sul serio per il mediano. I #Particolari

00:00,30 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i nomi accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è quello di Colpani. Il centrocampista del Monza piace anche ad un’altra big di Serie A Il calcio#mercato Diavolo Rossonero cerca rinforzi anche per il proprio centrocampo e tra i nomi nella lista in vista della sessione estiva c’è anche quello di Colpani. Il centrocampista del Monza piace anche […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Colpani Diavolo Rossonero: un #club di Serie A fa sul serio per il centrocampista. I DETTAGLI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.