Colpani #Milan AC, quale prossimo #futuro per il talento del “AC Monza”? Parla Galliani jr

21:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Colpani Diavolo Rossonero, quale prossimo #futuro per il talento del Monza? Parla Galliani jr rispondendo in merito alle richieste per il centrocampista

Il nome di Andrea Colpani è finito nel taccuino del calcio#mercato Diavolo Rossonero dopo un inizio di #campionato sorprendente con la maglia del Monza. Il centrocampista classe 1999 non piace soltanto ai rossoneri, ma il #club brianzolo vuole blindarlo. Gianluca Galliani, figlio dell’ad Adriano, ha risposto così sul suo prossimo #futuro ai microfoni di TV Play.

PAROLE – «Di Gregorio e Colpani hanno contratti lunghi. Se qualcuno vorrà portarli via dal Monza ci sarà da impegnarsi. Di Gregorio è tra i migliori portieri d’#Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare».

