Colpani Fc Internazionale, il centrocampossibilità strizza l’occhio ai Inter: «Fa piacere essere accostato alle big, per il futuro…» #Intervista

Intercettato dai giornalisti presenti all’evento Premio Amico dei Bambini, Andrea Colpani, obiettivo del calciomercato Inter, si è espresso così riguardo al proprio futuro ed all’interesse delle big nei suoi confronti. Ecco le parole del centrocampista del Monza anche riguardo a Valentin Carboni.

PALLADINO E FUTURO – «Palladino mi sprona sempre ogni giorno per fare sempre di più, cercherò di lavorare meglio per migliorare. Futuro? Ora non ci penso, sto pensando a rendere al meglio per il Monza».

CARBONI – «Valentin Carboni è un grandissimo giocatore, ha qualità fisiche e tecniche, salta l’uomo, tira in porta, s’inserisce. E’ un giocatore completo, ancora giovane, gli manca un po’ d’esperienza, sicuramente se continua così arriverà ad alti livelli».

INTER – «A questa domanda ho risposto prima, ora lavoro per il Monza, quello che sarà sarà. Sicuramente fa piacere essere accostati a queste squadre. Ma bisogna essere bravi a tenere i piedi per terra senza montarsi la testa. Penso al Monza, poi vediamo».

