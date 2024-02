Colpani AC Milan: il mediano è il primo nome sulla lista di questo club! Le ULTIME sul suo futuro

Colpani Milan: il centrocampista è il primo nome sulla lista di questo club! Le ULTIME sul suo futuro e l’interesse dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da TMW, sul giocatore, obiettivo del mercato Milan, Andrea Colpani c’è l’interesse di varie squadre di Serie A, tra cui l’Atalanta.

Il centrocampista del Monza è nato e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta ed è diventato il primo nome sul taccuino di Gian Piero Gasperini. Il club neroazzurro corre veloce e i rossoneri dovranno prestare molta attenzione per non farselo scappare.

