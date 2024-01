Colpaccio Fc Internazionale, ormai è deciso: AD Giuseppe Marotta chiude l’affare a costo zero

Dopo mesi di trattative il club nerazzurro sembra aver definito l’affare, anticipando una grande concorrenza.

Buchanan e non solo. In casa Inter si lavora al presente e al futuro e la dirigenza nerazzurra – con Ausilio e Marotta in primis – attenti a cogliere i migliori affari sul mercato. Il club nerazzurro, primo in classifica in serie A, lavora sul calciomercato, cominciato ufficialmente in queste ore.

Negli ultimi anni l’Inter ha cambiato molto sul mercato ed ha spesso utilizzato una strategia ben definita. Beppe Marotta è molto attento ai migliori calciatori in scadenza di contratto e lavora ogni anno per anticipare la concorrenza. Da Calhanoglu a Darmian, da Onana fino all’ultimo Marcus Thuram, tutti colpi a parametro zero fondamentali per il presente ed il futuro del club. La plusvalenza Onana, ad esempio, arrivato a zero e ceduto a 57 milioni dopo dodici mesi è l’esempio del gran lavoro della dirigenza nerazzurra e la società vuole tornare su questo trend.

Come riportano i colleghi di Calciomercato.it si è conclusa dopo mesi la telenovela riguardo il futuro di Piotr Zielinski e il calciatore del Napoli ha deciso. Zielinski ha il contratto in scadenza a giugno e non ci sono i presupposti per il rinnovo con il Napoli (tra l’altro gli azzurri stanno chiudendo per Samardzic) e ora il giocatore ha scelto il suo nuovo club.

Calciomercato Inter, è ormai fatta per Zielinski

La scorsa estate Zielinski ha rifiutato l’Arabia e il suo obiettivo è sempre stato quello di restare in Italia. Il giocatore ha preferito l’Inter alla Juventus, ha rifiutato le avances del suo ex ds Cristiano Giuntoli ed ha deciso. Secondo le ultime indiscrezioni il calciatore firmerà un contratto triennale con uno di bonus con un’importante firma sul contratto. Colpo a zero di livello straordinario per l’Inter che si garantisce un centrocampo di livello mondiale.

Il club nerazzurro anche in questi giorni lavora a nuovi affari a colpo zero. Nel caso di Zielinski la certezza manca solo con la firma, ma il giocatore sembra ormai aver deciso. Occhio anche ai prossimi colpi a zero, l’Inter valuta anche Tiago Djalo e Taremi, due affari a parametro zero e anche li l’Inter lotterà soprattutto con la Juve. Sfida in campo e sul mercato e i nerazzurri hanno intanto chiuso il primo colpo.

Colpaccio Inter, ormai è fatta: Marotta chiude l’affare a costo zero

Spazio Inter