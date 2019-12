Colorado: meno vendite di sonniferi da quando la cannabis ricreativa è legale

L’uso di cannabis ricreativa per curare l’insonnia evidenzia una diminuzione delle vendite di sonniferi non soggetti a prescrizione medica in Colorado.

Ricerche recenti suggeriscono che molti utenti di cannabis ricreativa negli Stati Uniti usano la cannabis contro l’ insonnia . Secondo una nuova ricerca sempre più persone che soffrono di insonnia usano la “cannabis ricreativa” per addormentarsi invece di usare i sonniferi.

Uno studio pubblicato di recente sulla rivista Complementary Therapies in Medicine , ” mira a chiarire se le persone stanno sostituendo la cannabis ricreativa agli ipnotici da banco convenzionali”. Per l’indagine sono stati esaminati i dati di un negozio di alimentari registrato in Colorado dalla fine del 2013 a dicembre 2014. Sulla base di questi dati le vendite mensili di questi sonniferi sono state misurate in luoghi specifici.

Nel 2014 la vendita di cannabis ricreativa è diventata legale in Colorado e i dispensari autorizzati hanno iniziato ad apparire gradualmente. I ricercatori hanno monitorato tutti i negozi di cannabis che hanno aperto e studiato se le vendite di sonniferi nei negozi locali erano in calo.

“Rispetto al mercato generale delle droghe ipnotiche, le quote di mercato delle droghe ipnotiche da banco sono aumentate prima che fosse disponibile la marijuana ricreativa”, hanno scritto gli autori dello studio.

Le vendite diminuiscono dopo l’apertura dei dispensari

Dopo aver aperto i negozi di marijuana legali, sono diminuite le vendite di questi sonniferi da banco nei negozi vicini dove vengono venduti. Insieme all’aumento del numero di negozi di cannabis nello stesso distretto, anche le vendite di cannabis sono aumentate. Alla fine ha determinato un’ulteriore riduzione della percentuale di sonniferi da banco nel mercato generale del sonno. Le vendite di farmaci sono diminuite drasticamente, leggermente meno naturalmente.

“Questi risultati confermano i risultati di un sondaggio che mostra che molte persone usano la cannabis per curare l’insonnia, sebbene i disturbi del sonno non siano un elenco qualificato per una prescrizione di marijuana medica” , hanno concluso gli autori. “È urgentemente necessaria una ricerca per misurare l’efficacia relativa e i profili degli effetti collaterali dei sonniferi da banco convenzionali e dei prodotti a base di marijuana per migliorare il trattamento dei disturbi del sonno e ridurre al minimo gli effetti collaterali potenzialmente avversi. serio “.

“Vediamo un calo delle vendite di sonniferi da banco che possono essere associati a persone che usano direttamente la marijuana per curare i disturbi del sonno, perché la marijuana influenza le condizioni e i comportamenti del sonno, come l’ansia”, ha detto. Co-autore della ricerca Sarah Stith dell’Università del New Mexico (UNM) in una dichiarazione.

Ciò costringe i ricercatori, poiché la cannabis è illegale a livello federale negli Stati Uniti, a utilizzare questo tipo di metodo. Sarebbero necessarie ulteriori ricerche su questo argomento.

