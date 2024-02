Colombo AC Milan, l’attaccante tornerà in rossonero? Il club ha un piano per l’estate

Colombo Milan, l’attaccante tornerà in maglia rossonera? Il club ha un piano in vista della prossima estate

Ieri sera ha siglato la quarta rete del Monza, in futuro potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan ma non solo. Calciomercato.com ha fatto il punto su Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà dei rossoneri.

Secondo quanto si apprende il Milan valuta anche una possibile cessione definitiva sul mercato. La sua valutazione è fissata sui 15-20 milioni di euro, ma potrebbe essere anche inserito in un possibile affare per Buongiorno con il Torino.

