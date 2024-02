Colombo AC Milan, l’attaccante non dimentica i rossoneri: il toccante messaggio social dopo “la rete” di ieri sera

Colombo-Milan, l’attaccante non dimentica il suo passato dopo la rete ieri sera con la maglia del Monza: il messaggio social

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Lorenzo Colombo, autore del definitivo 4-2 ieri sera in Monza-Milan, ha dedicato un toccante messaggio alla sua ex squadra:

PAROLE – «Penso che il rispetto sia uno dei valori più importanti, nel calcio come nella vita. Sapete tutti il mio percorso e potete immaginare le emozioni che sto provando dopo il goal di ieri. Darò sempre tutto per la maglia che indosso, senza però dimenticare quella di appartenenza».

