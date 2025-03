Legalizzazione della Cannabis in Colombia: L’Appello di Gustavo Petro e le Implicazioni Globali

Una Riforma Necessaria per Contrastare la Violenza

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha recentemente sollecitato il Congresso colombiano affinché venga approvata la legalizzazione della cannabis a uso ricreativo. La sua posizione si basa sulla convinzione che l’attuale divieto contribuisca a fomentare la violenza legata al narcotraffico e ai conflitti interni. Attualmente, in Colombia, la coltivazione di cannabis è consentita esclusivamente per scopi medicinali, mentre l’uso ricreativo rimane illegale e punibile dalla legge.

In un messaggio pubblicato il 2 marzo 2025 sulla piattaforma X, Petro ha sottolineato come il proibizionismo abbia alimentato il clima di insicurezza, rafforzando il potere delle organizzazioni criminali e generando un circolo vizioso di violenza. Il presidente sostiene che la legalizzazione potrebbe privare i cartelli della droga di una fonte di reddito significativa, riducendo al contempo il carico giudiziario e favorendo un approccio regolamentato al consumo.

Il Contesto Colombiano e la Crescita del Settore Medico

La Colombia ha già mosso un primo passo verso la regolamentazione della cannabis con la legalizzazione per uso medico nel 2016. Da allora, il settore ha conosciuto una rapida espansione, attirando investimenti e generando opportunità economiche. Tuttavia, il commercio illecito di cannabis a scopo ricreativo continua a rappresentare una sfida significativa, in particolare per il coinvolgimento diretto di gruppi criminali organizzati.

Petro si è più volte espresso a favore di un modello di regolamentazione controllata, che permetta di sottrarre il mercato alla criminalità, garantendo al tempo stesso misure di sicurezza per i consumatori. Il presidente ritiene che un sistema regolamentato possa favorire la riduzione del danno e generare risorse da reinvestire in programmi di prevenzione e istruzione.

Un Appello alla Revisione della Politica sulla Coca

L’iniziativa di Petro non si limita alla cannabis. Il presidente colombiano ha anche sollecitato un dibattito internazionale sulla pianta di coca, chiedendo che ne venga consentito un utilizzo più ampio per scopi leciti e alternativi alla produzione di cocaina.

Secondo dati ufficiali delle Nazioni Unite, la produzione di cocaina in Colombia ha registrato un aumento del 53%, raggiungendo le 2.600 tonnellate nel 2023. Nel 2024, le autorità colombiane hanno sequestrato 861,7 tonnellate di cocaina, segnando un incremento di 115 tonnellate rispetto all’anno precedente. Questi numeri dimostrano la persistente difficoltà nel contrastare il narcotraffico con i metodi tradizionali, alimentando il dibattito sulla necessità di una strategia più efficace e pragmatica.

La Pressione Internazionale e il Futuro della Legislazione

L’appello di Petro giunge in un contesto in cui un numero crescente di Paesi sta rivedendo la propria legislazione sulla cannabis. L’Uruguay è stato il primo stato in America Latina a legalizzare completamente la sostanza, mentre in Messico e in diversi stati degli Stati Uniti sono stati adottati provvedimenti per regolamentarne la vendita e il consumo.

Nonostante il crescente consenso internazionale verso la legalizzazione controllata, in Colombia l’iter legislativo appare incerto. I precedenti tentativi di modificare la normativa sulla cannabis sono stati ostacolati dalla resistenza politica, e non è ancora chiaro se il Congresso sarà disposto ad accogliere la proposta di Petro.

Tuttavia, la possibilità di una riforma della politica antidroga rappresenta una tappa fondamentale per la Colombia, non solo dal punto di vista economico, ma anche per il suo impatto sulla sicurezza nazionale e sulla stabilità sociale. Se approvata, la legalizzazione potrebbe trasformare radicalmente l’approccio del Paese alla lotta al narcotraffico, aprendo la strada a una strategia meno repressiva e più orientata alla regolamentazione e alla prevenzione.

