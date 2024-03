Colomba elogia l’obiettivo del #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Sa amalgamare bene la #TopClub» #Intervista #News #Ultimora

20:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

A TuttoMercatoWeb l’ex Mister di – tra le altre – Parma e Bologna, Franco Colomba ha detto la sua sull’obiettivo del Diavolo Rossonero Thiago Motta

Le parole a TuttoMercatoWeb dell'ex Mister di – tra le altre – Parma e Bologna, Franco Colomba sull'obiettivo del Diavolo Rossonero Thiago Motta e non solo:

MILAN – «L’Inter sta dominando come accaduto già qualche anno fa, ha un rendimento eccezionale. Contro il Bologna ha faticato un po’ ma ha anche dato l’idea di mettere al sicuro il campionato. Il Diavolo Rossonero?È riuscito a vincere e fa classifica. Al contrario della Juventus»

THIAGO MOTTA – «È stato bravo ad amalgamare bene i buoni giocatori che gli sono stati forniti e poi le qualità dei giocatori fanno il resto. Il Bologna sa stare in campo»

