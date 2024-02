Collovati punge l’Fc Internazionale: «Scudetto? Ha questa probabilità di vincerlo» #Intervista

Pubblicità

Fulvio Collovati ha detto la sua in merito alla corsa allo scudetto e alle possibilità di Inter e Juve di conquistare il titolo

Sulle colonne de Il Quotidiano Sportivo, Fulvio Collovati si rivolge a Inter e Juve, illustrando le probabilità che, secondo lui, hanno di conquistare lo scudetto.

INTER – «Per me sarà all’80% dell’Inter e al 20% della Juve. I bianconeri più probabilmente dovranno consolidare il secondo posto. Credo che nello scontro diretto si sia visto un valore sotto quello dell’Inter. Non c’è un livello paritetico come qualità, oggi. Roma-Inter? Le ultime tre partite della Roma erano abbordabili, però nel nostro campionato devi vincere. Mourinho ha un valore che non si discute, ma vedo una ritrovata serenità che giova a tutto l’ambiente. Per l’Inter sarà una gara sofferta, probabilmente, come è stato a Firenze, ma è comunque favorita. Parliamo di una squadra che ha messo in difficoltà il Manchester City e ha fatto tante finali. È la più forte, ha la rosa più completa. Quest’anno è stata costruita per vincere»

