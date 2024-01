Collovati: «Fc Internazionale? Escludo che possa accadere questo» #Intervista

L’ex Inter Fulvio Collovati si è espresso sul duello scudetto tra i nerazzurri e la Juventus: le dichiarazioni

Nel corso di una intervista concessa a News.Superscommesse.it, l’ex calciatore Fulvio Collovati si è espresso così sulla sfida scudetto tra Inter e Juventus:

LA SFIDA –«Escludo che il sorpasso in classifica possa mettere pressione all’Inter. Il campionato finora è avvincente e la sfida in testa molto interessante. Rimango dell’idea che i nerazzurri abbiano qualcosa qualcosa in più, soprattutto a livello di organico. Non dico tutto, ma molto si giocherà nello scontro diretto del 4 febbraio. Lì si capirà se l’Inter è davvero devastante, come lo è in questo momento, o se la Juventus sia in grado di reggere la marcia positiva che sta portando avanti in campionato».

