Cocciniglia nelle colture: rilevazione, controllo e trattamento

Continuiamo con i nostri post sui principali parassiti che colpiscono le colture di cannabis, questa volta parlando di cocciniglia. Sebbene non sia uno dei parassiti più comuni o aggressivi, è uno dei più difficili da rilevare e in una certa misura da eliminare come vedremo.

CARATTERISTICHE COCCINIGLIA

Le cocciniglie o Dactylopius sono un genere di insetti nella superfamiglia di Coccoidea che comprende più di 8000 specie. La stragrande maggioranza sono parassiti delle piante, dai quali estraggono la linfa direttamente dal loro sistema vascolare. Le più comuni che possiamo trovare nelle piante di cannabis sono la cocciniglia marrone e la cocciniglia cotonosa.

Entrambi hanno una forma ovale e una dimensione di circa 4-6 mm nello stato adulto. La coccinella marrone ha un carapace marrone / grigiastro che gli conferisce un aspetto patinato, mentre quella cotonosa è coperta da uno strato di lanugine simile al cotone, da cui il suo nome. I maschi di entrambe le specie hanno le ali, a differenza delle femmine, che li aiuta a volare in cerca di una femmina con cui accoppiarsi. I maschi vivono solo per pochi giorni poiché non si nutrono.

Ogni femmina fecondata da un maschio, in condizioni favorevoli, può produrre fino a 2000 uova. Quando le uova si schiudono, nasce una piccola larva che in pochi giorni diventa un adulto. Durante una stagione, possono verificarsi diverse generazioni di cocciniglia.

Si nutrono della linfa delle piante, indebolendole. Si stabiliscono principalmente sugli steli, formando piccole colonie. Come praticamente tutti i parassiti, possono essere portatori di virus se provengono da una pianta malata. Secernono una melassa simile a una melata, molto ambita dalle formiche. Vengono per difenderli da altri parassiti in cambio di questa melassa.

CONTROLLO E TRATTAMENTO

Il cocciniglia è abbastanza facile da trattare, ma a causa del suo guscio protettivo, gli insetticidi da contatto diventano inefficaci. Le revisioni regolari saranno sufficienti per rilevare la sua presenza, come diciamo principalmente attaccato al gambo della pianta. Sono molto comuni in specie come rose, olive, agrumi o fichi d’india, quindi è necessario prendere precauzioni quando si coltiva vicino a qualsiasi pianta che rischia di soffrire di questo parassita.

Possono essere controllati e rimossi manualmente. Se non ce ne sono molti, lo stelo può essere raschiato e raccolto nel substrato. Sezionandoli anche con un coltello in modo che muoiano in pochi giorni. È molto efficace strofinare il guscio con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool. In caso di grave peste, puoi sempre usare un po ‘di insetticida sistemico. Questi penetrano nei tessuti della pianta e sono distribuiti in tutte le sue parti, agendo su insetti che si nutrono della linfa o persino delle foglie.