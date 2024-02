Classifiche a confronto, la #Juve ha più punti dello scorso anno

14:17, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ha 4 punti in più rispetto allo scorso anno. L’Inter ha migliorato esponenzialmente la sua classifica con un +16

Nella tabella delle classifiche a confronto tra la stagione 2022/2023 e quella 2023/2024, la Juve ha un saldo positivo di 4 punti rispetto alla stessa giornata dell’annata precedente, mentre l’Inter ha un saldo positivo di ben 16 punti e ha anche una partita da recuperare.

Il Bologna sta facendo bene con un saldo positivo di 12 punti, mentre il Napoli ha un saldo negativo di -28 punti, insieme a Salernitana, Udinese e Sassuolo che registrano anche loro un saldo negativo.

