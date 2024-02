Classifica Serie A aggiornata: ecco come cambia dopo #Milan AC Atalanta BC

00:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Classifica Serie A aggiornata: ecco come cambia dopo Diavolo Rossonero Atalanta nel corso di questo 26° turno di campionato

Ecco il nuovo volto della classifica della Serie A dopo il triplice fischio di Diavolo Rossonero Atalanta. Volge così al termine il 26° turno di campionato, in attesa delle partite di domani. Solo un pareggio per i rossoneri a San Siro contro i bergamaschi.

Inter 66 punti (25)

Juventus 57 (26)

Diavolo Rossonero 53 (26)

Bologna 48 (26)

Atalanta 46 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 37 (25)

Torino 36 (25)

Monza 36 (26)

Genoa 30 (25)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (26)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (26)

Sassuolo 20 (25)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (26)

