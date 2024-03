Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia per il #Milan AC dopo Fiorentina A.S. Roma

00:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia per il Diavolo Rossonero dopo Fiorentina A.S. Roma nel corso della 28^ giornata di campionato

Ecco il nuovo volto della classifica della Serie A, mentre sta volgendo al termine il 28° turno di campionato. Ecco come cambia al termine di Fiorentina A.S. Roma, terminata sul 2 a 2.

Inter 75

Diavolo Rossonero 59

Juventus 58

Bologna 51

A.S. Roma 48

Atalanta 47

Napoli S.S.C. 44

Fiorentina 43

S.S. Lazio 40*

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Cagliari 26

Hellas Verona 26

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24*

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

* una partita in meno

