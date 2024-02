Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo Cagliari Lazio

Si è chiuso il match tra Cagliari e Lazio. Ecco come cambia la classifica di campionato e la posizione del Milan

Come cambia la classifica della Serie A 2023-24 dopo il primo match del sabato tra Cagliari e Lazio finito 1-3.

Inter 57

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Roma 38

Lazio 37*

Bologna 36

Napoli 35

Fiorentina 34

Torino 32

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21*

Sassuolo 19

Udinese 19

Verona 18

Cagliari 18 *

Salernitana 13*

