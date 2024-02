Classifica #Milan AC: -13 dall’Fc Internazionale capolista, da quanto tempo non accadeva! Il dato

16:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Dopo il pareggio contro l’Atalanta i punti di distacco in classifica del Diavolo Rossonero dall’Inter sono 13. Da quanto tempo non accadeva

I sogni scudetto del Diavolo Rossonero e della seconda stella sembrano essersi spenti dopo il pareggio dei rossoneri a San Siro nel match di domenica contro l’Atalanta. Ora i punti di distacco dall’Inter capolista sono 13.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, non capitava dal 2007-08 quando allora si parlava di 18 punti di differenza. Nell’era dei tre punti a vittoria i distacchi più ampi sono stati nel 2006-07 (22 ma i rossoneri avevano una gara da recuperare) e nel 2001-02 (15).

