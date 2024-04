18:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Si sono chiusi altri due posticipi di Serie A. Ecco come cambia la classifica di campionato in attesa di A.S. Roma e Inter La classifica aggiornata della Serie A 2023-24 e cosa cambia per il Diavolo Rossonero di Coach Pioli dopo la vittoria del Bologna e i pareggi in Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese, in attesa che scendano in campo anche Inter […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Classifica aggiornata Serie A: pari in Sassuolo Udinese e Verona Cagliari, cosa cambia appeared first on Diavolo Rossonero News 24.