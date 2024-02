Classifica aggiornata Serie A: ecco cosa cambia dopo Roma Cagliari per la zona Champions. I dettagli

La Roma vince per 4-0 contro il Cagliari e continua a volare con De Rossi. Ecco come cambia la classifica di Serie A:

Inter 57*

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39*

Roma 38

Bologna 36*

Napoli 35*

Lazio 34 *

Fiorentina 34*

Torino 32*

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo 19 *

Udinese 19

Cagliari 18

Hellas Verona 18

Empoli 18

Salernitana 13

*Una partita in meno

