Classifica aggiornata Serie A: cosa cambia per il #Milan AC dopo la vittoria della Roma

21:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

In attesa di Fiorentina Lazio ecco la classifica aggiornata della Serie A 2023-24. Cosa cambia dopo la vittoria della Roma

Come cambia la classifica di Serie A 2023-24 in attesa che si chiuda il posticipo della giornata 26 di campionato con Fiorentina Lazio, dopo la vittoria della Roma all’Olimpico contro il Torino:

Inter 66*

Juventus 57

Diavolo Rossonero 53

Bologna 48

Atalanta 46*

Roma 44

Lazio 40*

Fiorentina 38*

Napoli 37*

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Sassuolo 20*

Verona 20

Cagliari 20

Salernitana 13

