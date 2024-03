15:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Verona Sassuolo, match delle 12:30 di Serie A

Il Verona vince la sfida salvezza contro il Sassuolo grazie alla rete di Swiderski ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 69

Juventus 57

Diavolo Rossonero 56*

Bologna 48

A.S. Roma 47*

Atalanta 46

Fiorentina 42*

S.S. Lazio 40*

Napoli S.S.C. 40

Torino 37*

Monza 36*

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 24*

Frosinone 23

Hellas Verona 23*

Sassuolo 20*

Cagliari 20

Salernitana 14*

*Una partita in più

